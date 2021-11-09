Тамбовчанин получил штраф за покупку наркотиков

В Советском районном суде Тамбова вынесен приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Государственным обвинением доказано, что в июле этого года 34-летний мужчина, используя установленное в своем телефоне приложение «Телеграмм», договорился с неизвестным о покупке наркотического средства за 1000 рублей. В тот же день он приехал в СНТ, где у одного из дачных домов забрал из тайника-закладки сверток с наркотиком. После этого его задержали полицейские.

- Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему было назначили наказание в виде штрафа в доход государства, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова.