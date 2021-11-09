Молодой мичуринец похитил из магазина алкоголь на 5,5 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД по г. Мичуринску поступило сообщение о краже. Как оказалось, вечером, в одном из продуктовых магазинов, расположенных в микрорайоне Кочетовка, неизвестный похитил алкоголь на сумму 5 500 рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия, опросили сотрудников торговой точки, а также других возможных свидетелей. Также стражи порядка изучили запись с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого в краже была установлена. Им оказался 19-летний житель наукограда. Похищенное спиртное изъяли.

- В результате дальнейшего расследования выяснилось, что молодой человек уже привлекался к ответственности за подобное преступление и причастен к еще нескольким кражам алкоголя из магазинов несколькими днями ранее, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".