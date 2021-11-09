Мужчина и девушка украли металлические балки с территории предприятия в Тамбовской области

В дежурную часть отделения полиции села Староюрьево Тамбовской области поступило сообщение о краже. Было установлено, что с территории одного из предприятий неизвестные похитили 7 металлических балок, вес каждой из которых около 150 кг. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили причастных к краже злоумышленников. Ими оказались местные жители, 62-летний мужчина и 25-летняя девушка, которые неоднократно были судимы за схожие преступления.

Как пояснили подозреваемые, они приметили данные балки, т.к. проживали неподалеку. В темное время суток, воспользовавшись тем, что территория не охраняется, они похитили имущество и сдали его в пункт приема металлолома.

- Сотрудники полиции изъяли похищенные балки. После проведения необходимых мероприятий их вернут законному владельцу, а злоумышленников ждет наказание в соответствии с действующим УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.