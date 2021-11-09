В Тамбове произошла авария с участием трех автомобилей

На улице Авиационной столкнулись три автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей, произошла 8 ноября в 20 часов 39 минут на улице Авиационной в районе дома №150«Ж» города Тамбова. 48-летний водитель автомобиля «Lada Largus» выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с «Lada Vesta», под управлением 23-летнего мужчины, после чего машина потеряла управление и врезалась в «Lada Kalina», под управлением 41-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получила 46-летняя пассажирка автомобиля «Lada Vesta», на месте происшествия ее осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.