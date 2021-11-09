В Тамбовской области назначили нового вице-губернатора

Роман Сорокин Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Руководитель региона Максим Егоров подписал распоряжение о назначении Сорокина Романа Николаевича временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. Ранее он занимал должность советника генерального директора АО «РТ-Инфраструктура» в Москве.

Роман Сорокин будет осуществлять исполнение полномочий высшего органа исполнительной власти региона по обеспечению комплексного социально-экономического развития области в сфере государственной жилищной политики, развития газификации на территории области, экологии, охраны окружающей природной среды, природопользования.

Роман Сорокин - кандидат технических наук, окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Имеет большой опыт руководящей работы.

- Ранее он занимал посты заместителя директора Департамента развития ЖКХ Минстроя России, директора филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», директора департамента цен и тарифов администрации Владимирской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.