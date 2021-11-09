На Тамбовщине вывили четыре случая лейкоза у коров

В Тамбовской области за прошедшую неделю выявили четыре новых случая заболевания коров лейкозом. Очаги заболевания зарегистрированы вТамбовском районе: с. Сурава, с. Бокино, с. Кузьмино-Гать, д. Поповка. Территории личных подсобных хозяйств объявлены эпизоотическими очагами лейкоза, а населенные пункты - неблагополучными по опасному заболеванию.

Лейкоз крупного рогатого скота (далее - КРС) – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную.

- Источником возбудителя болезни является инфицированные вирусом лейкоза животные, которые передают его с кровью, молоком, молозивом, слюной и т.д, - напоминают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.