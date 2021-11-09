Коронавирус в Тамбове, последние новости на 9 ноября: за сутки заболели 207 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 9 ноября, 50233 человека. 47321 заболевший выздоровели, 1186 тамбовчан умерли, 13 из них за последние сутки. 9 ноября зафиксировали 207 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 72 мужчины и 124 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, а также 11 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 1092 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.