Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 ноября 2021 9:41

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 9 ноября: за сутки заболели 207 человек

Общее количество заразившихся – 50233
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 9 ноября, 50233 человека. 47321 заболевший выздоровели, 1186 тамбовчан умерли, 13 из них за последние сутки. 9 ноября зафиксировали 207 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 72 мужчины и 124 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, а также 11 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 1092 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.