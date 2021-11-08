В Тамбовской области пенсионера задержали по подозрению в покушении на убийство соседа

В ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска» 6 ноября доставили 60-ленего пациента с резаной раной в области шеи. По данному факту Мичуринским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний сосед потерпевшего.

По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, во дворе дома по улице Фрезерной в Мичуринске поссорился со своим соседом. В ходе конфликта он ударил его ножом в шею. После этого потерпевшему удалось оказать нападавшему сопротивление и зайти в квартиру. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.