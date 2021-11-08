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Происшествия8 ноября 2021 17:26

В Котовске пассажирке «Фольксваген Поло» потребовалась помощь медиков после столкновения с «Грантой»

Врачи осмотрели женщину на месте происшествия
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло на ул. Котовского

ДТП произошло на ул. Котовского

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 7 ноября в 10:10 на улице Котовского в районе дома №34 города Котовска Тамбовской области. 40-летний водитель отечественной легковушки «Лада Гранта» при выезде с второстепенной дороги столкнулся с иномаркой «Фольксваген Поло», которой управлял 61-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате происшествия пассажир автомобиля «Фольксваген Поло», 50-летняя женщина, была осмотрена на месте происшествия фельдшером бригады скорой медицинской помощи.