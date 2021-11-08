Тамбвчанина осудили за кражу денег с банковской карты подруги

В Тамбовской области прокуратура Сампурского района поддержала государственное обвинение по делу о краже денег с банковской карты. Установлено, что в январе 2021 года компания знакомых распивала спиртные напитки. Потерпевшая передала свою банковскую карту обвиняемому для покупки закончившегося спиртного.

Однако помимо алкоголя злоумышленник приобрел на деньги подруги куртку и кроссовки для себя. В ходе судебного следствия мужчина отказался от признательных показаний, данных им не предварительном следствии, и утверждал, что потерпевшая дала ему добро на покупку вещей.

- Вместе с тем, указанная версия опровергнута государственным обвинением и противоречила доказательствам, имеющимся в уголовном деле, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Суд приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.