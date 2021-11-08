У главы Тамбовщины Максима Егорова появился новый заместитель

Бакуменко Лидия Сергеевна Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о назначении Лидии Бакуменко временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации региона. Ранее она занимала должность начальника управления сельского хозяйства области.

Лидия Бакуменко будет отвечать за лесные отношения, охрану, использование и воспроизводство объектов животного мира, ветеринарию. Она также непосредственно руководит управлением сельского хозяйства.

- Лидия Бакуменко – кандидат экономических наук, окончила Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина по специальности «Мировая экономика» и Мичуринский государственный аграрный университет по направлению подготовки «Агрономия», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

С 2016 по 2109 годы Лидия Бакуменко работала помощником заместителя главы администрации Тамбовской области. Пост руководителя управления сельского хозяйства области занимает с 2019 года.