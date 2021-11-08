В Мичуринске три человека получили травмы в ДТП

ДТП произошло 5 ноября в семь часов вечера на улице Марата около дома №126 города Мичуринска. 19-летний водитель «Nissаn Аlмеrа» при выезде с второстепенной дороги столкнулся с иномаркой «Toyota Rav 4», за рулем которой находился 60-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Toyota Rav 4», 51-летняя женщина, а также водитель и пассажир автомобиля «Nissаn Аlмеrа», 16-летняя девушка, получили ранения, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.

На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им. С.С. Брюхоненко».