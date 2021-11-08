В Тамбовской области «ГАЗель» насмерть сбила 38-летнего мужчину

Авария произошла в Бондарском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На Тамбовщине 5 ноября в 18:15 на 46-ом километре автодороги «Тамбов-Пенза-Чуповка-Куровщина-Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Бондарского района, произошло ДТП.

56-летний водитель «ГАЗели» сбил 38-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги с правой стороны по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП пешеход был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, где впоследствии скончался, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.