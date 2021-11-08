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Происшествия8 ноября 2021 14:27

В Тамбове полицейские нашли три закладки с героином

Как оказалось, их разместил 22-летний молодой человек
Ксения АЛЕШИНА
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За минувшие выходные в Тамбове сотрудники полиции обнаружили три закладки с героином, которые разместил 22-летний парень. Молодой человек был задержан.

- Наркотические средства изъяты. Всего обнаружено 4,2 граммов запрещенного вещества. Содержимое отправлено на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По результатам экспертизы будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».