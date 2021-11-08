Тамбовачнин расплачивался чужой банковской картой за продукты и алкоголь

В дежурную часть отдела полиции №3 г. Тамбова поступило сообщение о краже. 22-летняя потерпевшая рассказала, что с ее банковской карты списали 9 223 рубля. Как оказалось, девушка потеряла карточку в одном из гипермаркетов города.

В ходе розыска стражи порядка вычислили, что к краже причастен 24-летний житель областного центра. Парень нашел чужую карту и на протяжении некоторого времени расплачивался ей за продукты и алкоголь. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

- В настоящее время проводится расследование. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.