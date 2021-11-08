Тамбовским школьникам продлили каникулы до 14 ноября

Накануне врип главы города Максим Косенков сообщил о продлении школьникам Тамбова каникул до 14 ноября. Подобное решение приняли в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в областном центре.

- Мной дано поручение руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность организации групп дневного пребывания для начальных классов. Знаю, что у многих родителей, дети которых пошли в первые, вторые и третьи классы, есть проблемы с оставлением их дома. Именно поэтому такие группы должны быть организованы. Чтобы у родителей была возможность направить их в школы и чувствовать, что дети в безопасности и под присмотром, — сказал Максим Юрьевич.

Так, продление каникул необходимо для сокращения контактов между несовершеннолетними и их разобщения. Однако детские сады продолжат свою работу в обычном режиме со строгим соблюдением антиковидных мер.

Напомним, тамбовские школьники должны были выйти на учебу 8 ноября. Они также отдыхали в нерабочую неделю с 30 октября, объявленную в стране президентом РФ.