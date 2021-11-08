Тамбовские полицейские «накрыли» три точки по продаже контрафактных сигарет

На Тамбовщине полицейские выявили три торговые точки, где продавалась контрафактные сигареты. Так, 6 ноября в Тамбове стражи порядка установили, что на улице Коммунальной Тамбова в павильоне 29-летний предприниматель осуществлял нелегальную торговлю табачной продукцией.

Товар был осмотрен, продавец и очевидцы опрошены. Полицейские изъяли 20 пачек сигарет. В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

Подобный факт 7 ноября сотрудники полиции выявили также в Тамбове, на улице Пятницкой. Установлено, что на складе 55-летний мужчина торговал контрафактным табаком. Более 200 пачек сигарет было изъято.

В Мичуринске 7 ноября поймали 53-летнюю женщину, которая продавала табачные изделия в торговом павильоне на улице Филиппова. Изъято 110 пачек сигарет.

- Все изъятое отправлено на экспертизу, по результатам которой контрафакт будет уничтожен, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.