Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 ноября: за сутки заболели 209 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 8 ноября, 50026 человек. 47159 заболевших выздоровели, 1173 тамбовчанина умерли, 10 из них за последние сутки. 8 ноября зафиксировали 209 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 77 мужчин и 112 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 20 детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1132 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.