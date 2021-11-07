44 незаконно установленных торговых объекта снесли в Тамбове

Фото: администрация Тамбова.

Власти Тамбова продолжают снос незаконно установленных торговых объектов. В январе на территории города насчитали 107 павильонов, киосков и тонаров.

Как пояснили в мэрии, на сегодняшний день в Тамбове снеслио 44 подобных конструкции. 20 из них, в том числе по улицам Куйбышева, Чичерина, Мичуринская, Маяковского, демонтировали за последние два месяца.

В ближайшее время с улиц областного центра уберут 10 незаконно установленных торговых объектов. К владельцам еще 10-ти НТО предъявлены требования о добровольном сносе. Решение этого вопроса остается на контроле специалистов администрации города.