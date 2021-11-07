За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 22 ребенка

В Тамбовской области за сутки выявили 206 новых случаев коронавируса. Среди зараженных 81 мужчина, 103 женщины, 22 ребенка (мальчики 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 17, 17 лет, девочки 1, 2, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 12, 15, 15 лет). Возраст взрослых заболевших от 19 до 89 лет. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 49 817 инфицированных.

46 935 пациентов выздоровели: 23 330 выписали из стационара, 23 605 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации – 1104 человека. На домашнем карантине – 1169. Сняты с наблюдения на дому – 65232. Выписаны из больниц – 31567.

По состоянию к 7 ноября, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 425 001 человек (63,5% от подлежащего населения). Две прививки сделали 387129 тамбовчан.