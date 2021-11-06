В Тамбовской области водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

Жертва аварии оказалась в реанимации Фото: УМВД России по Тамбовской области

На 45 километре автодороги «Тамбов-Бондари» неизвестный, управляя автомобилем «Газель», сбил жительницу Бондарского района и скрылся с места происшествия. В результате аварии 38-летняя женщина с различными травмами оказалась в реанимационном отделении 2-ой больницы Тамбова. Подразделения тамбовской полиции были ориентированы на задержание подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия. Полицейские обнаружили автомобиль в селе Бондари и установили виновника аварии. На это ушло около суток. 56-летнего водителя доставили в отделение полиции по Бондарскому району, где он дал признательные показания.

- В отношении мужчины готовятся материалы для принятия процессуального решения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.