Аферист обманул тамбовчанку при покупке дома

В дежурную часть МОМВД «Рассказовский» обратилась женщина с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она пояснила, что решила приобрести дом, нашла подходящий для нее вариант и встретилась с продавцом. Тот предоставил ей документы, и она отдала ему 30 000 рублей, но при оформлении жилья на себя она столкнулась с проблемами. Оказалось, что мужчина не является владельцем дома. Сотрудники полиции установили личность афериста и доставили его в отделение полиции, где мужчина признался в обмане. Выяснилось, что владелицей жилья была его родственница.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.