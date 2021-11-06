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Общество6 ноября 2021 11:13

В Тамбовской области стало больше животных и птиц

Рост популяции отметили у куропаток, лосей, куниц, косуль, зайцев и белок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области увеличилось число диких животных и птиц. По данным управления по охране окружающей среды и природопользованию, в регионе значительно увеличилась популяции куропатки. Кроме того, в заказниках Тамбовщины наблюдается рост количества лосей, косуль, куниц, белок, зайцев-беляков. Численность остальных видов животных на заповедных территориях остается на уровне прошлых учетных периодов.

На сегодняшний день в заказниках области проводится подготовка к зиме. Егери региональных заповедных зон поддерживают функционирование 23 кормушек и 82 солонцов для диких животных. Расчищено свыше 5 километров просек. Усилен контроль за соблюдением заповедного режима. В результате рейдовых мероприятий изъято 2 орудия незаконного лова.

- По итогам 2020 года в заказниках региона было отмечено увеличение общей численности представителей всех охраняемых видов животных с 3627 до 4063 особей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.