Коронавирус в Тамбове, последние новости на 6 ноября: за сутки заболели 208 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 6 ноября, 49611 человек. 46815 заболевших выздоровели, 1158 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 6 ноября зафиксировали 208 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 79 мужчин и 121 женщина в возрасте от 18 до 86 лет, а также 8 детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1083 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.