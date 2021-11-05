Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 ноября: за сутки заболели 211 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 5 ноября, 49403 человека. 46589 заболевших выздоровели, 1158 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 5 ноября зафиксировали 211 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 77 мужчин и 121 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, а также 13 детей от 5 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1097 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.