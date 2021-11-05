Тамбовчанка перевела мошенникам больше 2 миллионов рублей

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратилась 41-летняя женщина, которая стала жертвой аферистов. Тамбовчанке позвонил неизвестный, представившийся финансовым специалистом банка, и сообщил о том, что средствам, которые находятся на банковской карте клиентки, угрожает опасность.

В итоге женщина перевела 2128000 рублей на 22 абонентских номера, которые ей продиктовал мошенник. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

- В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. Ведется следствие.