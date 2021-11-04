В Тамбовской области при пожаре погибла семейная пара

Причиной пожара могла стать неисправность проводки или курение Фото: СУ СК России по Тамбовской области

3 ноября в 19 часов 15 минут в рабочем поселке Знаменка загорелся частный жилой дом. Спустя пять минут после сообщения о ЧП, на место прибыли два пожарных расчета, к этому моменту дом горел внутри.

- Спустя 20 минут пожар был локализован на площади 30 квадратных метров, 19 часов 55 минут его полностью ликвидировали, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - При разборке места пожара обнаружены тела 2-х погибших: мужчины и женщины.

По данным СУ СКР по Тамбовской области, в огне погибли 75-летний хозяин дома и его 59-летняя гражданская супруга. Рассматриваются несколько версий случившегося – неисправность электропроводки и курение. Известно, что возгорания в этом доме уже возникали.

- В Тамбовском МСО СУ СКР по региону по этому факту проводят процессуальную проверку, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.