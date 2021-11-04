Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 ноября 2021 12:21

Тамбовчанина приговорили к исправительным работам за незаконное изготовление оружия

Самодельный нож полицейские нашли у мужчины в гараже
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Тамбове у местного жителя в гараже сотрудники полиции обнаружили самодельный нож, который мужчина незаконно изготовил с помощью подручных инструментов. Согласно заключению экспертов, предмет является холодным клинковым оружием.

- За данное преступление мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 223 УК РФ " Незаконное изготовление оружия", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Тамбовчанину назначили наказание в виде в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% ежемесячно из заработной платы в доход государства.