Тамбовчанина приговорили к исправительным работам за незаконное изготовление оружия

В Тамбове у местного жителя в гараже сотрудники полиции обнаружили самодельный нож, который мужчина незаконно изготовил с помощью подручных инструментов. Согласно заключению экспертов, предмет является холодным клинковым оружием.

- За данное преступление мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 223 УК РФ " Незаконное изготовление оружия", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Тамбовчанину назначили наказание в виде в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% ежемесячно из заработной платы в доход государства.