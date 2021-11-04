Житель Тамбовщины, у которого нашли наркотики, пытался подкупить полицейского взяткой в 40 тысяч рублей

В Моршанске вынесли приговор местному жителю по уголовному делу о покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Установлено, что в августе этого года в доме у мужчины нашли и изъяли наркотики, а также наркотикосодержащее растение.

Проведение проверки было поручено старшему оперуполномоченному. Находясь вместе с полицейским в служебном автомобиле, обвиняемый в надежде избежать уголовной ответственности передал стражу порядка взятку в размере 40 000 рублей, положив деньги в бардачок полицейской машины. Однако последний от незаконного вознаграждения отказался.

- Злоумышленник признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.