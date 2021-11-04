В Тамбове на перекрестке улиц К. Маркса и Студенецкая Набережная столкнулись такси и скорая

"Лада Гранта" после удара загорелась Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

4 ноября в Тамбове, на перекрестке улиц К. Маркса и Студенецкая Набережная, столкнулись автомобиль службы скорой медицинской помощи и такси. По данным регионального УГИБДД, авария произошла в 8 часов 15 минут. «Лада Гранта», в которой на момент ДТП, помимо водителя, находились два пассажира, двигалась со стороны плошади Ленина и столкнулся со скорой, едущей со стороны ул. Советской, предположительно, без звукового сигнала. После удара легковой автомобиль протаранил пешеходное ограждение и загорелся. Как оказалось, в машине было газобаллонное оборудование, которое могло взорваться. Возгорание удалось быстро ликвидировать силами проезжающих водителей и пожарных ГУ МЧС России по Тамбовской области. Травмы в этом ДТП получил 35-летний водитель такси, его пассажирам медицинская помощь не потребовалась – оба были пристегнуты ремнями безопасности.

- В праздничные дни в праздники Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, - напоминают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Проводится работа по выявлению нетрезвых водителей, тех, кто не использует ремни безопасности, соблюдению ПДД в работе общественного транспорта и правилам перевозки детей.