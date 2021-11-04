Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 ноября: за сутки заболели 209 человек

В Тамбовской области за последние сутки коронавирусом заразились 209 человек. Он подтвердился у 76 мужчин, 116 женщин и 17 детей (мальчики 5,10,10,11,12 лет, девочки 1,1,1,2,3,4,5,9,10,14,15,15 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 89 лет.

С начала пандемии выявлено 49 192 случая заболевания ковидом. При то 46 350 человек выздоровели.

На госпитализации в больницах региона находятся 1100 пациентов. На дому под наблюдением медиков лечатся 1 344 человек.

- Снято с наблюдения на дому – 64888. Выписано из больниц – 31271, сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.