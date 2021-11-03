В Тамбовской области сотрудник монтажной фирмы упал с почти 17-метровой высоты и погиб

В Государственной инспекции труда в Тамбовской области завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел со специалистом по монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО ГК «СпецСтройАльянс».

ЧП произошло 17 сентября во время проведения работ по монтажу теплообменников. Находясь на горизонтальной металлической балке, мужчина оступился и, потеряв равновесие, упал с высоты 16,6 метров на землю, получив смертельную травму.

Причинами несчастного случая стали отсутствие на месте производства работ на высоте переходных мостиков с защитными ограждениями или страховочные системы и неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не проведении технико-технологических и организационных мероприятий до начала производства работ на высоте.

Нашли в случившемся и вину самого сотрудника, который нарушил дисциплину труда. Он не применил средства защиты, которые ему выдали, а кроме того работал будучи нетрезвым.

- За нарушения требований охраны труда работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафа, - сообщили в Государственной инспекции труда по Тамбовской области.