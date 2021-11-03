В Тамбове прошли рейды по городским кафе

В Тамбове продолжаются проверки соблюдения требований постановления о мерах по снижению рисков распространения коронавируса.

Рейды проходят на городском пассажирском транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания. Накануне сотрудники комитета потребительского рынка товаров и услуг администрации Тамбова совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции и аварийно-спасательной службы проверили кафе, расположенные в центре города, на соблюдение требований постановления в вечернее время. Напомним, согласно внесенным в документ изменениям с 30 октября по 7 ноября учреждения общественного питания должны быть закрыты с 23.00 часов ночи до 7.00 часов утра, а в рабочее время наполняемость залов обслуживания не должна превышать 50 процентов.

После 20.00 часов вечера было проверено несколько популярных кафе. Кроме соблюдения требований рассадки посетителей, проверялось наличие журналов термометрии, санитайзеров и средств обработки поверхностей.

- По итогам проверок серьезных вопросов к руководству заведений не возникло, - говорит председатель комитета потребительского рынка товаров и услуг администрации Тамбова Татьяна Долгих. - В проверенных кафе все требования соблюдаются. Чтобы наполняемость залов не превышала 50 процентов, на столиках, через один, размещена информация о прекращении обслуживания».

Подобные вечерние рейды по городским кафе будут продолжены.