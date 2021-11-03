Сотрудник тамбовской колонии проносил осужденным телефоны и медикаменты

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении уже бывшего сотрудника ИК-3 регионального УФСИН России. Его подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, сотрудник колонии по просьбе двух осужденных за деньги неоднократно проносил для них на режимную территорию в предметах одежды и продуктах питания запрещенные предметы – мобильные телефоны и медицинские препараты. В октябре текущего года во время очередного проноса запрещенных предметов осужденному мужчину задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России. Известно, что за свои «услуги» сотрудник колонии получал от осужденных переводы на банковскую карту из расчета 10 тысяч рублей за один телефон и 5 тысяч рублей за сверток с лекарствами.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление точного размера незаконно полученного подозреваемым денежного вознаграждения, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям осужденных.