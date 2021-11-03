У тамбовчанина из-за долгов по кредитам арестовали иномарку, котрую он незаконно пытался продать

В Тамбовской области 36-летний житель поселка Совхоза «Селезневский» задолжал кредитным организациям 640 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено сводное исполнительное производство.

В ходе исполнительных действий судебный пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении принадлежащей должнику на праве собственности иномарке Citroen C-Elysee. Однако это не сподвигло мужчину рассчитаться с долгами. Вместо этого он решил незаконно продать машину.

Обнаружив объявление о продаже автомобиля с наложенным ограничением в одной из соцсетей, судебный пристав-исполнитель связался с должником, представившись покупателем, и договорился о встрече. Мужчине был вручен акт ареста иномарки.

- В настоящий момент произведена оценка автотранспортного средства для последующей принудительной реализации. Вырученные средства будут направлены взыскателям в счет погашения имеющегося долга, сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.