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Общество3 ноября 2021 13:20

В Тамбове появятся 6 спортивных площадок

На их оборудование потратят 21,5 миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове появятся 6 многофункциональных спортивных площадок. На эти цели планируют потратить около 21,5 миллиона рублей. Новые объекты расположатся в различных частях города. Площадки предназначены для всесезонного использования. Для игры в хоккей зимой будут установлены хоккейные ворота, а в летнее время на площадке можно будет заниматься летними видами спорта — для этого предусмотрены баскетбольные щиты и волейбольные стойки. В непосредственной близости от хоккейной коробки оборудуют спортивный воркаут с брусьями, турниками, лестницами, где все желающие жители близлежащих домов смогут самостоятельно поддерживать спортивную форму в любое время.

- Адреса для оборудования площадок выбираются администрацией города с учетом мнения жителей. Также немаловажным критерием является техническая возможность и отсутствие коммуникаций под площадкой, чтобы не пришлось ее демонтировать в случае аварийных ситуаций, - пояснил заместитель директора муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Константин Петров. - В настоящее время подрядчик ведет работы на 4 объектах. Строительство будет окончено в конце декабря.