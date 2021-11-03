В аварии с двумя автобусами в Тамбове получила травмы пассажирка

При столкновении пострадала пассажирка автобуса Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух автобусов произошла 2 ноября в 10 часов 40 минут в районе дома №95 «а» на улице Октябрьской города Тамбова. 34-летний водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz 318 CDI Sprinter», выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с маршрутным автобусом «ПАЗ 4234», под управлением 61-летнего мужчины , который двигался по улице Октябрьской в сторону Елецкой в крайнем правом ряду.

- В результате ДТП ранения получила 46-летняя пассажирка автобуса «ПАЗ 4234», на автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.