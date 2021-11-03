В Тамбове в аварии с участием автомобиля такси погибла женщина

Пенсионерка погибла до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автомобиля службы такси, в которой погибла женщина, произошла 2 ноября в 19 часов 5 минут на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Мичуринская и Лысогорская города Тамбова. 20-летний водитель автомобиля «Lada Priora», при совершении поворота налево столкнулся с «Lada Granta», 22-летней водитель которой, двигался по улице Мичуринской в сторону улицы Никифоровской в крайнем правом ряду и проезжал перекресток в прямом направлении без изменения траектории движения.

- В результате ДТП на месте аварии погибла 72-летняя пассажирка автомобиля «Lada Granta», женщина, она скончалась до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.