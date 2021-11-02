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Происшествия2 ноября 2021 16:21

В Тамбове, после столкновения двух машин, одна из них врезалась в припаркованную иномарку

В аварии пострадала 17-летняя девушка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После аварии в больницу попала 17-летняя пассажирка иномарки

После аварии в больницу попала 17-летняя пассажирка иномарки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 1 ноября в 9 часов 7 минут на улице Сабуровской Тамбова, напротив дома №2 «В». 34-летний водитель автомобиля «Лада Приора» столкнулся с «Фольксваген Поло» под управлением 37-летней женщины. После удара иномарка потеряла управление и врезалась в припаркованный «Хендай Солярис», в салоне которого никого не было.

- В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На скорой девушку доставили в детскую областную клиническую больницу.