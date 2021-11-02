Тамбовчанин пытался украсть из магазина алкоголь, а когда его поймали, разозлился и разбил спиртное

Наряд вневедомственной охраны, патрулировавший территорию в Моршанске, получил вызов из магазина, расположенного на ул. Фрунзе. Работники торговой точки пояснили прибывшим росгвардейцам, что посетитель взял с витрины несколько бутылок алкоголя и попытался вынести его из торгового зала, минуя кассу. Мужчину на выходе из магазина остановила продавец. На просьбу оплатить товар мужчина начал кричать и нецензурно выражаться. Бутылки он разбил.

- Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего местного жителя и предали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.