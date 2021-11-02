Тамбовчанин угрожал убийством сожительнице и полицейскому, который приехал в их дом на вызов

Прокурором Мичуринского района утверждено обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 119 УК РФ " Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и ч. 1 ст. 318 УК РФ" Применение насилия в отношении представителя власти".

Как установило следствие, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в августе этого года у себя дома поссорился с сожительницей. Мужчина решил припугнуть гражданскую жену, взял в руки деревянный табурет и стал замахиваться им на нее, угрожая убийством. Затем он схватил пустую стеклянную бутылку и ударил женщину по голове.

В этот же день к обвиняемому на вызов прибыл участковый полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина взял топор и стал замахиваться им на сотрудника полиции, высказывая угрозы.

- Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.