Тамбовская фирма, занимающаяся производством и продажей сахара, уклонилась от уплаты налогов на 45 млн рублей

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения от уплаты налога с деятельности организации, занимающейся производством и реализацией сахара.

- По версии следствия, устанавливаемое в настоящее время лицо из числа руководства фирмы умышленно включало в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль за 2015 и 2016 годы не соответствующие действительности данные о понесенных расходах и полученных доходах, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

В итоге фирма не доплатила в бюджет государства более 45 миллионов рублей налогов. Преступление выявили сотрудники УФНС России по Тамбовской области.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления. Кроме того, назначена судебная налоговая экспертиза.