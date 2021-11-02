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Общество2 ноября 2021 13:00

В Тамбове фонтаны готовят к «зимовке»

Рабочие накрывают водные конструкции специальной защитой
Ксения АЛЕШИНА
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Первым на зимовку уйдет фонтан, расположенный на территории усадьбы Асеевых

Первым на зимовку уйдет фонтан, расположенный на территории усадьбы Асеевых

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове специалисты муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» готовят городские фонтаны к зимовке. Всего в областном центре установлена 21 водная конструкция.

- Все фонтаны уже отключены, вода слита и часть оборудования демонтирована. Накрывать защитой рабочие будут каждый фонтан, чтобы предотвратить намокание и поломку того оборудования, которое остается на зиму в чашах, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Первым консервируют фонтан на территории дома-усадьбы Асеевых. Затем на зиму закроют фонтаны в сквере Петрова, «Одуванчик» на Набережной, в парке Победы, фонтан по адресу ул. Мичуринская, 150 и фонтан, установленный перед зданием администрации области.