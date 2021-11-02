Тамбовчанка обманула 19 клиентов, которые купили у нее путевки на отдых

Факт мошенничества с оформлением туристической путёвки выявили сотрудники отдела полиции № 2 г. Тамбова. 31-летняя жительница областного центра обратилась в полицию и сообщила, что купила путёвку в Черногорию в туристическом агентстве на ул. Интернациональной Тамбова. Однако на отдых она так и не полетела. Псевдотуроператор взяла деньги, но договор не исполнила. На звонки клиентки никто не отвечал, а сам офис вскоре и вовсе закрылся. Девушка лишилась около 39 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали владелицу турагенства. 73-летняя жительница Тамбова, как считают полицейские, причастна к 19 подобным фактам мошенничества. В общей сложности она завладела деньгами в сумме около 650 тысяч рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.