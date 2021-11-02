В Тамбовской области состоится «Ночь искусств» в Ивановке

На Тамбовщине 3 ноября в рамках празднования Дня народного единства в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка» состоится «Ночь искусств». Мероприятия пройдут с 13:00 по 17:00.

- В программе экскурсии; выставки крестьянской керамики, деревянной игрушки, глиняных свистулек, крестьянского быта, «Жостовский поднос», «Отечественная война 1812 года на полотнах русских художников», «Быт семьи Сатиных – Рахманиновых»; мастер-классы по изготовлению оберегов и по художественному плетению; концерт фортепианной музыки; угощение — самовар в беседке, - сообщает региональное управление культуры и архивного дела.

Вход посетителей на мероприятие будет осуществляться при наличии (за исключением лиц в возрасте до 18 лет) одного из документов:

- Сертификата о прохождении вакцинации против COVID 19 либо QR-кода либо справки медицинской организации о прохождении вакцинации от COVID 19.

- Справки медицинской организации либо QR-кода подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID 19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев.

- Документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID 19 методом полимеразной цепной реакции, выданного не ранее чем за 72 часа до посещения.