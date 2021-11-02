Тамбовчанин, заработавший в иностранной фирме больше 23 миллионов рублей, не заплатил больше 3 миллионов налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов).

Следствием установлено, что с 2018 по 2020 год подозреваемый состоял в трудовых отношениях с иностранной фирмой, являясь при этом налоговым резидентом нашей страны. В этот период на его расчетный счет поступили деньги в пересчете на российские рубли на общую сумму более 23 миллионов рублей, являющиеся его доходом. В нарушение норм налогового законодательства подозреваемый налоговые декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган не подавал, налоги на доходы физических лиц не уплачивал, чем причинил бюджету Российской Федерации ущерб в размере, превышающем 3 миллиона рублей.

- В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени фигурантом погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, - сообщает СУ СКР по региону.