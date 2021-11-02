Несколько тамбовских учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта»

В Тамбовской области к проекту «Пушкинская карта» постепенно подключаются различные учреждения культуры. Изначально в программе приняли участие только театральные коллективы региона: Мичуринский и Тамбовский драматические театры, Тамбовский государственный театр кукол и Тамбовский молодежный театр.

В настоящее время на спектакли театров по «Пушкинской карте» уже приобретено около 5 тысяч билетов. В октябре к программе присоединился Учебный театр Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина.

- Одобрение регионального Экспертного совета для участия в программе «Пушкинская карта» уже получили мероприятия информационно – выставочного центра АО «Пигмент» («Химия - область чудес» и «ProПигмент»), Историко – культурного музейного комплекса «Усадьба Асеевых» (обзорная экскурсия по основной экспозиции Исторический бал в усадьбе Асеевых, Ретроэкскурсия «Отражение истории России в судьбе семьи фабриканта В.Т Асеева» (Рассказово) и др.), Дома культуры «Знамя труда (программа городского духового оркестра им. В.И.Агапкина «Голоса духового оркестра», программа вокального ансамбля «Русский романс» «Все, что было», спектакль театральной студии «Кавардак кому за…» «Вот такой Теркин» по поэме А.Твардовского «Василий Тёркин» и театральной студии «Каврдак» «Кто Вы, Mister Bradbury?» по произведениям Р. Брэдбери, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.