Три человека погибли в столкновении Porshe Cayenne и фуры в Тамбовском районе

У деревни Орловка столкнулись иномарка и грузовик Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Серьезная авария с участием грузового автомобиля произошла 1 ноября в 15 часов 40 минут на 196 километре автодороги Р-193 «Тамбов-Воронеж» в районе деревни Орловка в Тамбовском районе. Здесь столкнулись Porshe Cayenne и грузовой автомобиль Man. Как пояснили в региональном УГИБДД, в результате ДТП 3 человека, водитель и два пассажира иномарки, погибли на месте. 47-летний водитель фуры получил травмы.

- На месте ДТП работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны, 1 отделение от СПСЧ-1, поисково-спасательный отряд «ТОГКУ ПСЦ», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Движение на автодороге не нарушено.