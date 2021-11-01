Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 ноября 2021 16:35

Три человека погибли в столкновении Porshe Cayenne и фуры в Тамбовском районе

Жертвами аварии стали водитель иномарки и два его пассажира
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У деревни Орловка столкнулись иномарка и грузовик

У деревни Орловка столкнулись иномарка и грузовик

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Серьезная авария с участием грузового автомобиля произошла 1 ноября в 15 часов 40 минут на 196 километре автодороги Р-193 «Тамбов-Воронеж» в районе деревни Орловка в Тамбовском районе. Здесь столкнулись Porshe Cayenne и грузовой автомобиль Man. Как пояснили в региональном УГИБДД, в результате ДТП 3 человека, водитель и два пассажира иномарки, погибли на месте. 47-летний водитель фуры получил травмы.

- На месте ДТП работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны, 1 отделение от СПСЧ-1, поисково-спасательный отряд «ТОГКУ ПСЦ», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Движение на автодороге не нарушено.

Погибли водитель и пассажиры иномарки

Погибли водитель и пассажиры иномарки

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области