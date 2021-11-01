Четыре человека пострадали в аварии на ул. К. Маркса в Тамбове

Иномарка не уступила дорогу отечественному авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла 31 октября в 17 часов 55 минут на улице Карла Маркса в районе дома №254 города Тамбова. 59-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» при выезде с прилегающей территории столкнулся с движущимся по главной дороге «ВАЗ-21124», под управлением 21-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 44-летняя пассажирка «Toyota Corolla», а также водитель и 21-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21124», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.