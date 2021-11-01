В Мичуринске открылась выставка «Русская живопись XVIII-XX века в советских открытках»

Выставка в краеведческом музее доступна для просмотра со вторника по воскресенье Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, в Мичуринском краеведческом музее открылась временная выставка «Русская живопись XVIII-XX века в советских открытках». Она приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В течение месяца жители и гости города смогут познакомиться с изображениями на почтовых карточках, представленных в экспозиции.

- В век современных технологий рукописные письма, конверты, поздравления по почте уже почти полностью забыты, хотя еще совсем недавно являлись одним из основных способов коммуникации между людьми. Просторы нашей необъятной Родины за всю историю существования вместили в себя множество уникальных талантов, художников, которые смогли запечатлеть свое видение мира на почтовых карточках. Их творения радикально отличались друг от друга не только стилем творчества, но и жизненным укладом, нормами поведения, культурными устоями в разных уголках государства. Их объединила любовь к одной Родине, надежда на ее славное будущее, желание воспевать и отражать в своих работах красоту родной природы и людей, живущих на земле, - отметили организаторы выставки.

Выставка доступна для просмотра со вторника по воскресенье, с 9 до 17 часов. Попасть туда можно при предъявлении QR-кода.